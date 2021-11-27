В 2020 году мамами стали 7474 жительницы Коми

28 ноября в России отмечается День матери. В честь этой даты, которая, к слову, отмечается уже 20 лет, Комистат сколько женщин в республике стали матерями в прошлом году, передает «Комиинформ». В 2020 году 7474 женщины стали мамами, из них 2500 женщин родили первенцев.

В 2020 году в республике родилось 7587 малышей: 3718 девочек и 3869 мальчиков. Каждый день в среднем появлялось на свет по 21 ребенку (в 2019 году - по 22 младенца). В прошедшем году родилось 111 двоен и одна тройня.

В 2020 году треть всех родившихся были в семье первыми детьми, 39 % - вторыми по очередности рождения. В 1510 семьях родился третий ребенок, и семья вошла в категорию многодетных. 8 % всех малышей родилось в семьях, где уже было трое и более детей.