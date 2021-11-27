В 2020 году мамами стали 7474 жительницы Коми

28 ноября в России отмечается День матери. В честь этой даты, которая, к слову, отмечается уже 20 лет, Комистат сколько женщин в республике стали матерями в прошлом году, передает «Комиинформ». В 2020 году 7474 женщины стали мамами, из них 2500 женщин родили первенцев.
В 2020 году в республике родилось 7587 малышей: 3718 девочек и 3869 мальчиков. Каждый день в среднем появлялось на свет по 21 ребенку (в 2019 году - по 22 младенца). В прошедшем году родилось 111 двоен и одна тройня.
В 2020 году треть всех родившихся были в семье первыми детьми, 39 % - вторыми по очередности рождения. В 1510 семьях родился третий ребенок, и семья вошла в категорию многодетных. 8 % всех малышей родилось в семьях, где уже было трое и более детей.
Средний возраст матери при рождении детей составил 29 лет. Больше половины всех новорожденных (58 %) родилось у женщин в возрасте 25-34 лет. Первенцы чаще рождались у женщин в возрасте 20-29 лет (65 % от всех детей, родившихся в семье первыми), вторые дети - у женщин 25-34 лет (66 % от всех родившихся вторыми), третьи - у женщин в возрасте 30-34 лет (40 % от всех родившихся третьими).
В прошедшем году у женщин моложе 20 лет появилось на свет 266 младенцев, а в возрасте 45-49 лет - 14 малышей.