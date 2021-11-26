Сыктывкарка: «Школьников выгнали из автобуса на холод, потому что у них не было масок»

В Сыктывкаре кондуктор автобуса №6 сообщила нам о том, что 25 ноября из салона маршрутки выгнали детей без масок.

Очевидица сообщает, что в 15.00 в автобус зашли три женщины: две в гражданском, одна в форме полицейского. Они стали просить людей надеть маски.

- Не у всех детей они нашлись. Тогда полицейский сказала, что если в салоне останутся люди без масок, то автобус дальше не поедет. А все пассажиры уже были обилечены. В итоге они выгнали детей на улице, а на дворе не май месяц, - сообщила кондуктор.

Женщина отметила, что по закону детей нельзя высаживать из автобуса.