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Пользователи детского портала из Республики Коми предпочитают развивающие игры

Пользователи детского портала из Республики Коми предпочитают развивающие игрыФото Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность клиентов уральского макрорегиона на детском портале kids.tele2.ru. В целом клиентам с Урала в равной степени интересны «Развивающие игры» и «Мультфильмы».

Обучающий контент портала – это библиотека видеоуроков по школьным предметам с 1 по 11 классы. Ученики могут закрепить пройденный материал, просмотреть урок по пропущенной теме и получить дополнительную информацию. Помимо этого, у школьников есть возможность проверить свои знания в рамках тематических олимпиад, слушать или читать книги. Для самых маленьких на портале kids.tele2.ru подготовлены развивающие игры и упражнения – занимательные задачи на логику, счет, внимательность и память, а также аудиосказки и песни. 

Наибольшей популярностью среди пользователей из регионов, входящих в макрорегион «Урал», детский портал пользуется у жителей Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Пермского края.

На первом по популярности месте у пользователей из Челябинской области «Развивающие игры» и «Мультфильмы», самым просматриваемым мультфильмом стал «Гравити Фолз» (12+). Аналогично предпочтения распределены у клиентов из Свердловской области и Пермского края – игры и мультфильмы.

Курганцы же подключают чаще подписку для просмотра мультфильмов, следом идут развивающие игры и подписка на контент раздела «Школа». Там жители региона наиболее активно проходят занятия по русскому языку. Клиенты из ХМАО и Тюменской области чаще всего обращаются к разделу «Мультфильмы», абоненты из Оренбургской области и Республики Коми выбирают «Развивающие игры», жители Ямало-Ненецкого автономного округа отдают предпочтение занятиям по программам раздела «Школа».

Для просмотра материалов сервиса клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на портале kids.tele2.ru и выбрать интересующий раздел. Некоторые материалы доступны бесплатно, а для просмотра платного контента потребуется подключить подписку. В первые 24 часа она предоставляется бесплатно, далее ее стоимость составит от 7 до 10 рублей в сутки в зависимости от выбранного раздела. Команды для подключения: 

Развивающие игры – *502#

Школа – *503#

Веселые упражнения – *504#

Олимпиада – *497#

Книги – *498# 

Мультфильмы – *781#

Мультфильмы Премиум – *812#

Сказки и песни – *734#

 

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