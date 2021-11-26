Сыктывкарец «отжал» мобильник у подростка, а потом заломил ему руку

По данным следствия, в августе текущего года в городе Сыктывкар рядом с домом по улице Первомайская обвиняемый взял у несовершеннолетнего потерпевшего телефон на время. Потерпевший попросил вернуть телефон, обвиняемый, игнорируя его требования, оттолкнул от себя. После этого потерпевший попытался выхватить у обвиняемого сотовый телефон, но последний применил насилие, а именно схватил потерпевшего за шею и стал сдавливать, загнул его руку за спину и высказывал угрозы насилия к нему. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия и распорядился телефоном по своему усмотрению.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.