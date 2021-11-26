В Сыктывкаре воспитателям без прививки угрожают отстранением от работы

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлели совещание руководителя управления дошкольного образования Галины Дейнеко с заведующими детских садов. На нем обсуждалась проблема невакцинированных сотрудников учреждений.

Глава управления заявила, что отстранять не вакцинированных людей от работы - абсолютно законно.

- Вы все прекрасно знаете, вам дали рекомендации. Вы все принимаете решение и несете за него ответственность. При невыполнении требований о вакцинации работник отстраняется на основании Трудового кодекса. Нормативные документы обязывают вас это сделать. Зарплата на период отстранения не выплачивается, - заявляет начальник управления.

На собрании отметили, что сейчас позиция Роспотребнадзора очень жесткая и они выполняют план за счет штрафных санкций.