В Сыктывкаре воспитателям без прививки угрожают отстранением от работы

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлели совещание руководителя управления дошкольного образования Галины Дейнеко с заведующими детских садов. На нем обсуждалась проблема невакцинированных сотрудников учреждений.
Глава управления заявила, что отстранять не вакцинированных людей от работы - абсолютно законно.
- Вы все прекрасно знаете, вам дали рекомендации. Вы все принимаете решение и несете за него ответственность. При невыполнении требований о вакцинации работник отстраняется на основании Трудового кодекса. Нормативные документы обязывают вас это сделать. Зарплата на период отстранения не выплачивается, - заявляет начальник управления.
На собрании отметили, что сейчас позиция Роспотребнадзора очень жесткая и они выполняют план за счет штрафных санкций.
- Каждый день регистрируем новые случаи ковида. Если [в детском саду] есть невакцинированные работники, то это не просто закрытие группы, а еще и штраф для руководителя - должностного лица. Если у вас есть от 50 до 150 тысяч, то готовьтесь платить. Первый раз заплатите 50, потом 300, потом дисквалификация. Нет вакцинации, нет медотвода - работник должен быть отстранен. Читайте нормативные документы. И не ссылайтесь на то, что вам сказало управление дошкольного образования. Решение принимаете вы, ответственность несете вы, - заключила руководитель.
Недавно глава Коми на встрече с общественностью заявил, что считает отстранение от работы из-за отсутствия вакцины незаконным. Он заявил, что если работника отстранили по этой причине, его должны немедленно вернуть на рабочее место. Однако начальник управления дошкольного образования пояснила, что речь идет лишь о работниках, которых отстранили до 1 декабря, а таких у них нет.