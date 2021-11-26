В Воркуте объявили траур после трагедии на шахте «Листвяжной»

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области в 26 ноября объявлено Днем траура. Все праздничные мероприятия, посвященные Дню города, который отмечается в эту дату, перенесли на декабрь.

- Предлагаю определить место возложения цветов в солидарность с кузбасскими горняками – площадь Мира, у фонтана, - сообщил мэр Воркуты.

25 ноября около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная», расположенной в Белово Кемеровской области, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.