КЭК предлагает клиентам войти в новый год без долгов и с новым IPhone 13

Те клиенты, которые исполнили эти условия, а также являются получателями квитанций Компании исключительно в электронном формате примут участие в дополнительном розыгрыше суперприза - IPhone 13!!**

Чтобы стать претендентом на подарки, необходимо погасить задолженность за ресурсы (при ее наличии) и оплатить ноябрьскую квитанцию вместе со счетом за декабрь до конца этого года*

АО «Коми энергосбытовая компания» объявляет о старте акции «В Новый год – без долгов!». Приняв в ней участие, клиенты смогут получить приятные сюрпризы - списание пеней, сертификаты на оплату электроэнергии и тепла, смартфон IPhone 13.

Коми энергосбытовая компания обращает внимание, что квитанция за декабрь не является обязательной к оплате и выставляется только для участия в акции «В Новый год - без долгов!». Платежный документ за декабрь 2021 года, сформированный по данным фактического потребления, будет направлен в январе 2022 года с учетом досрочного платежа.

В феврале 2022 года состоится розыгрыш призов среди участников, выполнивших все условия акции. Определение победителей будет проводиться путем случайного выбора. Итоги розыгрыша будут опубликованы организатором в средствах массовой информации, а также на официальном сайте.***

* Участникам акции, оплатившим задолженность за прошлые периоды и текущую квитанцию за ноябрь, но не оплатившим акционный счет за декабрь, компания спишет начисленные ранее пени, при их наличии. В розыгрыше призов данная категория участников не принимает участия.

**Клиенты принимают участие в розыгрыше IPhone 13 вне зависимости от даты перехода на электронную квитанцию и отказа от доставки бумажного аналога. Подписка на электронную квитанция должна быть подключена по состоянию на 31.12.2021 года и сохраняться до момента проведения розыгрыша.