Полис ОМС хотят сделать цифровым

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что полис обязательного медицинского страхования в ближайшее время может стать цифровым. Более того, формироваться он будет автоматически, пишет “ТАСС”.

"Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС", - сказал он на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Документ будет формироваться автоматически при рождении или при получении гражданства РФ.