Юрист рассказал, от какой услуги ЖКХ можно отказаться

Оказалось, что вы законно можете уменьшить размер платежа за услуги ЖКХ. Так, по словам ведущего юриста "Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Сергея Савельева, можно отказаться от некоторых жилищных услуг, которыми вы не пользуетесь, пишут “РИА Новости”.
Например, можно отказаться от радиоточки или услуги связи проводного радиовещания, уточнил он.
"Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы — перечень документов устанавливается поставщиком услуг", — отметил юрист.
Также эксперт рассказал, что можно отказаться от общедомовой телевизионной антенны, которая есть почти в каждом многоквартирном доме. Отключение происходит по той же схеме.