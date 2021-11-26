Юрист рассказал, от какой услуги ЖКХ можно отказаться

Оказалось, что вы законно можете уменьшить размер платежа за услуги ЖКХ. Так, по словам ведущего юриста "Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Сергея Савельева, можно отказаться от некоторых жилищных услуг, которыми вы не пользуетесь, пишут “РИА Новости”.

Например, можно отказаться от радиоточки или услуги связи проводного радиовещания, уточнил он.