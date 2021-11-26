Выяснилось, что благоустроят в Сыктывкаре в 2023 году

Стало известно, какие именно территории Сыктывкара, пригородных поселков и Эжвинского района благоустроят в 2023 году. Их утвердили во время заседания общественной муниципальной комиссии Сыктывкара. Напомним, территории предлагали сами горожане.

Результаты голосования за территории Сыктывкара и пригородных поселков:

1 место – лесной массив, прилегающий к МКД Морозова, 14, 100 и МКД Димитрова, 17, 15 и 5 (5845 голосов);

2 место - территория за домом по улице Малышева, 13 (5306 голосов);

3 место – мемориальный комплекс на территории памятника участникам Великой Отечественной войны (п.г.т. Краснозатонский) (3400 голосов);

4 место – территория общего пользования по улице Корабельной (3828 голосов).