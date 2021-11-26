Выяснилось, что благоустроят в Сыктывкаре в 2023 году

Стало известно, какие именно территории Сыктывкара, пригородных поселков и Эжвинского района благоустроят в 2023 году. Их утвердили во время заседания общественной муниципальной комиссии Сыктывкара. Напомним, территории предлагали сами горожане.
Результаты голосования за территории Сыктывкара и пригородных поселков:
1 место – лесной массив, прилегающий к МКД Морозова, 14, 100 и МКД Димитрова, 17, 15 и 5 (5845 голосов);
2 место - территория за домом по улице Малышева, 13 (5306 голосов);
3 место – мемориальный комплекс на территории памятника участникам Великой Отечественной войны (п.г.т. Краснозатонский) (3400 голосов);
4 место – территория общего пользования по улице Корабельной (3828 голосов).
Результаты голосования за территории Эжвинского района:
1 место – пешеходная зона от ул. Славы до школы № 27 (826 голосов);
2 место – пешеходная зона по пр. Бумажников (напротив дома пр. Бумажников № 43/15 до ТЦ «Гостиный двор») (733);
3 место – пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви);
4 место — пешеходная зона по пр. Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР) (680 голосов);
5 место – пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле МКД по ул. Мира, 64) (670 голосов).