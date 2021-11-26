В Коми военный лишился прав, а через месяц сел за руль пьяным

В Коми осудили военного, который ездил на машине пьяным. Подроюности дела со ссылкой на военный суд сообщает "Комиинформ".

Суд установил, что августе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль при въезде в село Пожег Усть-Куломского района. За рулем был военнослужащий одной из воинских частей на севере региона. Он явно был пьян, что мужчина и подтвердил, когда его посадили в патрульный автомобиль.

При проверке выяснилось, что в июне этого же года он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав управления авто на год и семь месяцев. Поэтому на повторное нарушение в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. При вынесении приговора военный суд учел, в том числе, данные о личности, его служебную характеристику, а также то, что водитель является ветераном боевых действий и награжден медалью Минобороны РФ. В содеянном он чистосердечно раскаялся.