В Сыктывкаре оштрафуют два ТСЖ за плохую уборку снега

В Сыктывкаре вновь прошел рейд, во время которого сотрудники администрации проверили качество уборки снега в городе. Подробности сообщает мэрия столицы Коми.
Так, во время рейда были проверены дворы по улицам Орджоникидзе, Красных Партизан, Карла Маркса, Чкалова, Интернациональной, а также по Октябрьскому проспекту.
Во дворе по улице Карла Маркса, 164 («ЖСК-13») и Чкалова, 23 («ЖСК-14») глубина колеи превысила 15 сантиметров. Кроме того, в ходе осмотра, который состоялся вчера, было выявлено нарушение содержания крыши дома по улице Бабушкина, 25 (ООО «Жилобслуживание»), - сообщает пресс-служба администрации города.
По факту нарушений будут подготовлены необходимые документы, которые передадут в городскую административную комиссию для принятия соответствующего решения.