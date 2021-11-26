В Сыктывкаре оштрафуют два ТСЖ за плохую уборку снега

В Сыктывкаре вновь прошел рейд, во время которого сотрудники администрации проверили качество уборки снега в городе. Подробности сообщает мэрия столицы Коми.

Так, во время рейда были проверены дворы по улицам Орджоникидзе, Красных Партизан, Карла Маркса, Чкалова, Интернациональной, а также по Октябрьскому проспекту.