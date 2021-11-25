Мэрия показала, как будет развиваться Сыктывкар в ближайшие годы

Уже целый год хотят разговоры о концепции “Сыктывкар - столица леса”. Местные жители не совсем понимали, что за этим стоит. Но теперь специалисты администрации вернулись из Сколково и рассказали о том, каких изменений в столице Коми стоит ждать в будущем.
В течение года специалисты обучались на базе Сколково и результатом их работы стала концепция развития “Сыктывкар - столица леса”.
- Действительно, этот проект начинался давно - еще в конце 2019 года. Сергей Гапликов позвонил мне и сказал, что включил команду Сыктывкара в проект “100 городов России” и попросил сформировать команду для того, чтобы мы прошли обучение по всем отраслям городской жизни. Учебу начали в конце 2020 года и ежемесячно наша команда ездила на обучение. Мы погружались в лучшие мировые и российские практики. Теперь мы стараемся вовлечь всех в этот проект, - рассказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.
При этом глава администрации города отметила, что проект будет меняться, и специалисты будут развивать его во всех сферах.
- Лес - наше богатство, наш кормилец, наша возможность отдыхать. Он нас окружает и играет важную роль в нашей жизни. Нам нужно больше скверов, парков для того, чтобы ощущать себя ближе к природе.
На мероприятии прозвучало несколько важных концепций развития.
15-минутный лес
Любой сыктывкарец должен иметь возможность легко добраться до зеленой зоны, будь то лес, сквер, парк и т.д.
Строительство домов из дерева
- Вообще, деревянное домостроение - очень сложный вопрос. Долго спорили. В том же самом Сыктывкаре неоднозначное. У нас действительно очень много двухэтажных домов. Но они в основном были построены как бараки, без определенного благоустройства. И большинство из них признаны аварийными, - отметила Наталья Хозяинова.
Мэр Сыктывкара отметила, что Россия оглядывается на опыт зарубежных стран и принимает их методику перехода на деревянную застройку.
Редевелопмент города
Сейчас в центре города уже формируются кварталы под малоэтажную, среднюю и многоэтажную застройку.
На презентации также отметили, что уже было сделано для реализации проекта:
- Создание обновленной площади, центра притяжения;
- Строительство жилых кварталов по современным стандартам
- Проведение международных мероприятий, таких как “Коми биенале” и предстоящий Чемпионат мира по бенди.
- Проектировка парка “Веждино” в Эжве.
Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг рассказал о том, что местные жители должны гордиться своим городом:
- Мы несколько раз спрашивали у людей: “ С чем у вас ассоциируется Сыктывкар?”. И многие затруднялись на это ответить. Нужно это менять. “Столица Леса” довольно хорошо ложиться на слух и нравиться людям за пределами Сыктывкара.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Гонтарь призвал сыктывкарцев поддержать мэрию в работе над этой концепцией.
Администрация - лишь определенное количество людей. Без поддержки жителей невозможно реализовать ничего. Мы не хотим стать вахтой, затухнуть, превратиться в обычный провинциальный город. Очень важно повысить гордость за Сыктывкар.