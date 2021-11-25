Мэрия показала, как будет развиваться Сыктывкар в ближайшие годы

Уже целый год хотят разговоры о концепции “Сыктывкар - столица леса”. Местные жители не совсем понимали, что за этим стоит. Но теперь специалисты администрации вернулись из Сколково и рассказали о том, каких изменений в столице Коми стоит ждать в будущем.

В течение года специалисты обучались на базе Сколково и результатом их работы стала концепция развития “Сыктывкар - столица леса”.

- Действительно, этот проект начинался давно - еще в конце 2019 года. Сергей Гапликов позвонил мне и сказал, что включил команду Сыктывкара в проект “100 городов России” и попросил сформировать команду для того, чтобы мы прошли обучение по всем отраслям городской жизни. Учебу начали в конце 2020 года и ежемесячно наша команда ездила на обучение. Мы погружались в лучшие мировые и российские практики. Теперь мы стараемся вовлечь всех в этот проект, - рассказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

При этом глава администрации города отметила, что проект будет меняться, и специалисты будут развивать его во всех сферах.

- Лес - наше богатство, наш кормилец, наша возможность отдыхать. Он нас окружает и играет важную роль в нашей жизни. Нам нужно больше скверов, парков для того, чтобы ощущать себя ближе к природе.

На мероприятии прозвучало несколько важных концепций развития.

15-минутный лес

Любой сыктывкарец должен иметь возможность легко добраться до зеленой зоны, будь то лес, сквер, парк и т.д.

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