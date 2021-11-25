В Коми обнаружен очаг опасного заболевания рогатого скота

На одной из ферм в столице Коми обнаружили очаг лейкоза скота. Результатом стал приказ о карантине, подписанный министром сельского хозяйства, передает "Комиинформ".

Фермерское хозяйство определили как эпизоотический очаг. Неблагополучным пунктом обозначена территория в радиусе километра от границ очага. Установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота сроком до вывоза из очага зараженных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего инфицированного и инфицированного восприимчивого животного. После этого необходимо получить два подряд, с интервалом 90 дней, отрицательных результата серологических исследований животных старше 6 месяцев и отрицательные результаты молекулярно-биологических исследований молоди в возрасте от 15 дней до 6 месяцев включительно.

На время карантина запрещен ввоз и вывоз животных, кроме как на убой или в резервацию. Запрещено посещение территории посторонних, кроме персонала и лиц, привлеченных для ликвидации очага заболевания, а также специалистов госветслужбы. Также в очаге будет необходимо максимально разделить здоровых, инфицированных и больных животных: не проводить доение, не проводить осеменение, отел, выпас и содержание в целом в одном помещении.