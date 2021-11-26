«Здесь я занимаюсь творчеством»: чем живет и как работает сыктывкарский сапожник

26 ноября в России празднуют день сапожника. В честь этого портал PG11.ru подготовил для вас интервью с потомственным ремесленником Владимиром Торлоповым, который занимается ремонтом обуви уже шесть лет.
Мастерская, в которой работает Владимир, существует уже 20 лет, в ней работал и до сих пор работает его отец - Евгений Торлопов, который занимается своим ремеслом уже 40 лет. В день их мастерскую посещает от 8 до 12 человек, однако бывают и такие дни, когда может поступить целых 20 заказов.
Актуальная ли работа сапожником в 2021 году?
- Мы стараемся делать все качественно, поэтому люди к нам ходят. Сейчас не очень много мастерских осталось - большинство не выдержали простоя. 70 процентов всех, кто к нам ходит - постоянные клиенты.
Хватает ли вам средств, которые приносит работа?
- Да, вполне. Получаю примерно на уровне среднего жителя Сыктывкара. Но дело не в деньгах. То, чем я занимаюсь здесь - искусство. Некоторые ходят на работу только для того, что заработать деньги. А я здесь творчески реализуюсь. Каждый ботинок делаю с любовью и вкладываю в него частичку себя.
Тяжело ли выучиться на сапожника?
- Года два нужно точно - и в основном практика. Самое тяжелое в начале работы - забить гвоздь. Думаешь, что это легко, а на самом деле нужно сделать это правильно.
С какими повреждениями вам чаще всего приносят обувь?
- Набойки, молнии, ушивочки. Сейчас чаще всего приходят с кроссовками - рвутся. Больше всего приносят во время смены погоды, например, с сентября по ноябрь.
А какую обувь вообще стоит брать - дешевую или дорогую?
- Люди делятся на три типа: те, кто покупают дешевую обувь и ремонтируют - в итоге вкладывают столько же, сколько стоит дорогая; те, кто покупают дешевую обувь и выбрасывают ее через 2-3 месяца; те, кто покупают дорогую обувь. Для нашей северной погоды следует выбирать обувь из натуральных материалов. Самое худшее для нашего климата - кожзам.
- Сейчас некоторую обувь делают из такого материала, что при морозах он дубеет и обувь становится скользкой. И от такого не застрахована даже дорогая обувь - потому что она сделана для еврозимы, а не для нашей погоды. Мы приклеиваем противоскользящую профилактику и набойки.
А как вообще ухаживать за обувью?
- Ее надо правильно обрабатывать. Некоторые мажут обувь только кремом и не моют, в итоге на обуви слой 3-4 миллиметра крема с грязью. Зимой некоторые заходят домой, а на материале ботинок грязь, снег, пыль. Эту обувь сразу ставят в шкаф - в итоге она отсыревает и отклеивается. В любом случае обувь следует помыть, дать ей высохнуть, а потом обработать кремом и губкой. И не стоит забывать про водоотталкивающие средства.
Сколько вообще хорошая пара прослужит при правильном уходе?
- Ну, года два-три. Правда, в мастерскую все равно носить надо - чтобы был товарный вид. К примеру, я свою обувь ношу уже около шести лет.
Евгений Торлопов работает в мастерской вместе со своим сыном
Какую самую необычную обувь вам приносили?
- Как-то приносили японские колодки для аниме-фестиваля. Приходили актеры с большими театральными ботинками. Было интересно.