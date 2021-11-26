«Здесь я занимаюсь творчеством»: чем живет и как работает сыктывкарский сапожник

26 ноября в России празднуют день сапожника. В честь этого портал PG11.ru подготовил для вас интервью с потомственным ремесленником Владимиром Торлоповым, который занимается ремонтом обуви уже шесть лет.

Мастерская, в которой работает Владимир, существует уже 20 лет, в ней работал и до сих пор работает его отец - Евгений Торлопов, который занимается своим ремеслом уже 40 лет. В день их мастерскую посещает от 8 до 12 человек, однако бывают и такие дни, когда может поступить целых 20 заказов.

Актуальная ли работа сапожником в 2021 году?

- Мы стараемся делать все качественно, поэтому люди к нам ходят. Сейчас не очень много мастерских осталось - большинство не выдержали простоя. 70 процентов всех, кто к нам ходит - постоянные клиенты.

Хватает ли вам средств, которые приносит работа?

- Да, вполне. Получаю примерно на уровне среднего жителя Сыктывкара. Но дело не в деньгах. То, чем я занимаюсь здесь - искусство. Некоторые ходят на работу только для того, что заработать деньги. А я здесь творчески реализуюсь. Каждый ботинок делаю с любовью и вкладываю в него частичку себя.

Тяжело ли выучиться на сапожника?