Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 пройдет в Сыктывкаре

Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 года пройдет в Сыктывкаре. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в июле сообщила ТАСС, что Сыктывкар является наиболее вероятным кандидатом на проведение чемпионата России в 2022 году.