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Комистат назвал реальную среднюю зарплату в Сыктывкаре

Комистат назвал реальную среднюю зарплату в СыктывкареФото: Виктор Конюхов

Многих возмущают показатели средней зарплаты в Коми - жители заявляют о том, что они не соответствуют действительности. Портал PG11.ru отправил запрос в Комистат, чтобы узнать правдивую среднюю зарплату в столице республики. 

Комистат заявил, что средняя зарплата в Сыктывкаре за январь-сентябрь 2021 года составляет 56 400 рублей. Также специалисты предоставили статистику по отраслям и средним зарплатам в них.

Самыми высокооплачиваемыми оказались следующие отрасли:

  • Деятельность финансовая и страховая - 83 396 рублей.
  • Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальной обеспечение - 69 848 рублей
  • Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 69 264 рубля.

Самыми низкооплачиваемыми в списке оказались:

  • Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 32 913 рублей.
  • Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 37 714 рублей.
  • Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 37 594 рубля. 

А вы согласны с этой статистикой? Пишите в комментариях!

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