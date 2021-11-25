Комистат назвал реальную среднюю зарплату в Сыктывкаре

Многих возмущают показатели средней зарплаты в Коми - жители заявляют о том, что они не соответствуют действительности. Портал PG11.ru отправил запрос в Комистат, чтобы узнать правдивую среднюю зарплату в столице республики.
Комистат заявил, что средняя зарплата в Сыктывкаре за январь-сентябрь 2021 года составляет 56 400 рублей. Также специалисты предоставили статистику по отраслям и средним зарплатам в них.
Самыми высокооплачиваемыми оказались следующие отрасли:
- Деятельность финансовая и страховая - 83 396 рублей.
- Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальной обеспечение - 69 848 рублей.
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 69 264 рубля.
Самыми низкооплачиваемыми в списке оказались:
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 32 913 рублей.
- Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 37 714 рублей.
- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 37 594 рубля.
А вы согласны с этой статистикой? Пишите в комментариях!