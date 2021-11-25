Комистат назвал реальную среднюю зарплату в Сыктывкаре

Многих возмущают показатели средней зарплаты в Коми - жители заявляют о том, что они не соответствуют действительности. Портал PG11.ru отправил запрос в Комистат, чтобы узнать правдивую среднюю зарплату в столице республики.

Комистат заявил, что средняя зарплата в Сыктывкаре за январь-сентябрь 2021 года составляет 56 400 рублей. Также специалисты предоставили статистику по отраслям и средним зарплатам в них.



Самыми высокооплачиваемыми оказались следующие отрасли:

Деятельность финансовая и страховая - 83 396 рублей .

. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальной обеспечение - 69 848 рублей .

. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 69 264 рубля.

Самыми низкооплачиваемыми в списке оказались: