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QR-коды переболевших COVID-19 жителей Коми будут действовать на полгода дольше

QR-коды переболевших COVID-19 жителей Коми будут действовать на полгода дольшеФото из архива PG11.ru

Сертификаты о перенесенном коронавирусе продлят еще на полгода. Такое предложение выдвинула на совещании с президентом России вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, повторная заболеваемость весьма маловероятна, сообщает «Комиинформ».

- Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%, - сообщила Голикова.

Также она отметила, в случае одобрения меры, уже имеющиеся сертификаты продлятся автоматически. Владимир Путин инициативу поддержал.

- Для нас, для России, вы считаете, что год — это оптимальный срок сегодня для переболевших?. "Абсолютно верно, для переболевших — год»,— ответила вице-премьер.

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