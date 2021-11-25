QR-коды переболевших COVID-19 жителей Коми будут действовать на полгода дольше

Сертификаты о перенесенном коронавирусе продлят еще на полгода. Такое предложение выдвинула на совещании с президентом России вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, повторная заболеваемость весьма маловероятна, сообщает «Комиинформ».

- Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%, - сообщила Голикова.

Также она отметила, в случае одобрения меры, уже имеющиеся сертификаты продлятся автоматически. Владимир Путин инициативу поддержал.