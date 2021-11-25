В Сыктывкаре готовятся к открытию ледовой переправы в Алешино

Этой зимой в Коми планируют открыть 102 ледовые переправы. Среди них будут как автомобильные, так и пешеходные зимники, сообщает телеканал «Коми Гор».

Пока ни одна из них не сдана, но в сыктывкарском Алешино подготовка идет полным ходом. Совсем скоро переправа по всей ширине Вычегды будет готова. Сейчас подрядчик обустраивает спуски к ним и устанавливает знаки и вешки.

Впрочем, жителям заречных поселков неготовность объекта не мешает им пользоваться, хоть приемка и состоится лишь когда лед достигнет 5 сантиметров в толщину. Ожидается, что это случится 28 ноября, а официальное открытие объявят двумя днями позже. Авто-переправа также в процессе подготовки, но погода пока не позволяет вплотную заняться работами по ней.