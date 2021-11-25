Под Сыктывкаром заметили волка: хищник загрыз собаку, люди просят о помощи

Жители деревни Койтыбож столкнулись лицом к лицу с опасным хищником - волком. В ночь с 24 на 25 ноября он уже загрыз ротвейлера.

- Соседская девочка возвращалась из школы и увидела огромную "собаку" возле дороги, рассказала родителям. А это оказался волк. Непонятно, почему он не погнался за ней. Многие в этот день видели его в деревне, сняли видео и фото, - рассказала жительница деревни.

Женщина заявляет, что в деревне с прошлого года не горит много фонарей и вечером очень темно. И она боится, что днем хищник разведывает обстановку, а ночью сможет напасть на кого-нибудь. Жительница отмечает, что обращалась в местную администрацию, но там сказали, что свет будет "когда-нибудь".