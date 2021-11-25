В Госдуме предложили амнистировать всех, кто получил поддельные QR-коды

Депутаты Госдумы выдвинули идею выдавать QR-коды не только вакцинированным российской вакциной, но и иностранной. Также они предложили дать возможность их получить «неофициально» переболевшим, пишут «Известия».

Оба документа были внесены в парламент кабмином 12 ноября, они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.