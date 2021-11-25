В Минстрое Коми презентовали новую концепцию набережной в Сыктывкаре

В Instagram министерства рассказали о недавней поездке министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игоря Кузьмичева, ключевой темой которой стало развитие градостроительного потенциала нашего города Сыктывкара и комплексного развития его территорий.

- Приятное завершение дня – встреча прошла плодотворно. В самые ближайшие дни диалог по реализации жилого медико-социального кластера «Югыд – Чой» будет продолжен! - сообщает министерство.

К посту приложено фото макета набережной в Сыктывкаре. Свое мнение о возможном проекте пишите в комментариях!