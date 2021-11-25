Сыктывкарский «Удачливый носорог» поборется за звание лучшего народного арт-объекта России

Конкурс стартовал 12 октября, сейчас идёт седьмой раунд, в котором соревнуются объекты из Кировской области, Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей, Республики Мордовия, а также Тульской области.

Еще помните «Удачливого носорога» из столицы Коми? Сыктывкарское чудо включили в рейтинг из 85 самых необычных народных творений России, которые стали арт-объектами. Красавец примет участие в конкурсе, по итогам которого определят самый необычный арт-объект страны, сообщает портал Туту.ру .

Этап, в котором вступает в борьбу объект из Республики Коми, пройдет с 30 ноября по 6 декабря (голосование завершится в 22:00 по московскому времени). Схема прозрачна: за какой объект будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.

Голосование пройдет на сайте проекта.

Полный список участников восьмого раунда, который пройдет с 30 ноября по 6 декабря:



1. Кукольный замок (г. Новосибирск, Новосибирская область)

2. Замок из арматуры (база отдыха «Политотдел», Омская область)

3. Комар-хранитель Сибири (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО)

4. Расцелованный трон (г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО)

5. Пикап из старого ГАЗ-52 (г. Тюмень, Тюменская область)

6. Удачливый носорог (г. Сыктывкар, Республика Коми)

7. Кипящий котёл пустовары (деревня)

8. Баня-корабль (посёлок Боровой, Кемеровская область)

9. Нарисованные жильцы (г. Томск, Томская область)

В финал конкурса уже вышли:



• дом из бутылок в селе Фентисово Курской области

• парк каменного периода в селе Кушнаренково Республики Башкортостан

• деревянный «Ишачок» в городе Новочеркасск Ростовской области

• копия космического корабля X-Wing из саги «Звёздные войны» из Якутии

• зайцы-антивандалы из Республики Карелия

• мамонт из железа из Магаданской области.

Кстати, в 2019 году коми уже побеждала во всероссийском конкурсе. Тогда усинский Мутный Материк выиграл в конкурсе на самое смешное название населенного пункта России. Команда сервиса путешествий «Туту.ру» установила на въезде памятную табличку и вручила кубок местным жителям.