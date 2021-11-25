Метеоролог предупредил о похолодании до -30 градусов в Коми

Совсем скоро в Коми придут 30-градусные морозы. Об этом со ссылкой на руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова сообщает портал ura.news.

Так, морозы придутся на конец этой недели и начало следующей.

«В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник до — 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30», — подчеркнул Александр Шувалов.

Причиной похолодания, по словам метеоролога, станет формирование переходной зоны между холодом и теплом.