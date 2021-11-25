Метеоролог предупредил о похолодании до -30 градусов в Коми

Совсем скоро в Коми придут 30-градусные морозы. Об этом со ссылкой на руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова сообщает портал ura.news.
Так, морозы придутся на конец этой недели и начало следующей.
«В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник до — 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30», — подчеркнул Александр Шувалов.
Причиной похолодания, по словам метеоролога, станет формирование переходной зоны между холодом и теплом.
«На севере Скандинавии аномальная температура достигает 8 градусов ниже нормы, и если там формируется антициклон, который частично идет на западную Европу, где в ближайшие дни будет достаточно холодно, то вторая часть могла бы пойти на европейскую территорию страны и Урал. Но она с юга поддерживается циклонами, которые зарождаются над Балканами и Адриатикой, которые активно движутся в центральные районы, и идет формирование узкой переходной зоны между теплом и холодом», — добавил Шувалов.