Как не переплачивать за красную икру: советы специалиста

Чуть больше месяца осталось до Нового года. А это значит, что уже пора потихоньку задумываться о том, что появится на новогоднем столе. Один из самых излюбленных продуктов - это, конечно же, красная икра. О том, как правильно ее выбрать и при этом не потратить лишнего, рассказала начальник лаборатории ООО “Русский рыбный мир” Светлана Строева, пишут “РИА Новости”.

Так, при покупке нужно обратить внимание крышку банки. Там должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные об изготовителе. На этикетке нужно проверить состав, ГОСТ (или ТУ) и штрих-код. Последний, кстати, легко проверить с помощью специальной мобильного приложения, пояснила Строева.

“В составе красной лососевой икры не должно быть рыбного бульона, жира, водорослей, отмечает собеседница агентства. Что касается внешнего вида икры, что качественные икринки должны быть шарообразной формы, с зародышевым ядром, похожим на глазок, в полупрозрачной оболочке, а желточная масса должна оставаться полужидкой и оранжево-красного цвета, объяснила собеседница агентства”, - сообщает издание.

Что касается цены, то ее можно отслеживать через мобильные приложения, которые подбирают нужный товар с минимальной стоимостью в ближайших магазинах, посоветовала эксперт.