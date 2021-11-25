В Сыктывкаре за полгода построят новую больницу на 600 мест

Стало известно, что в Сыктывкаре возведут новую больницу на 600 мест. По словам Владимира Уйбы, ее построят за полгода, пишет “Комиинформ”.

Под новый объект выделили 15 га в районе старого аэропорта. Появление нового медучреждения поможет снять нагрузку с Коми республиканской клинической больницы, которая в текущий момент перепрофилирована под ковидный госпиталь.

"Мы работаем над объектом по поручению президента России. Для строительства быстровозводимой инфекционной больницы регион будет ориентироваться на опыт Башкирии. На проект мы запросили и получили 4,4 млрд рублей, но есть вероятность, что уложимся в 3,9 млрд рублей", - подчеркнул глава.

Что касается строительства инфекционной больницы на Гаражной, то из-за роста цен на стройматериалы работы приостановлены.