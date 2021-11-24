В Коми на пожаре обнаружили тело 63-летнего мужчины

23 ноября в Корткеросском произошел пожар. Он унес жизнь человека, который оказался в горящем здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Коми.

В 20:08 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Нившера. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. В 1:10 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дом на площади 60 кв м.

В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев, силы местного населения и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.