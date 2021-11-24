В Коми побит рекорд суточной смертности от COVID-19

В Коми продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике насчитывается 80 080 фактов заражения ковидом. Суточный прирост составил 342 новых случая.

В Коми Коми ежедневно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Сейчас в регионе уже 80 080 случаев заражений с начала подсчета, а за сутки заболели еще 342 человека.

Большинство борется с заболеванием успешно: за все время выздоровели 72 203 человека, а за сутки - 189. Однаконекоторым не дано победить недуг, а за минувший день таких людей оказалось больше, чем когда либо за все время пандемии - скончались 26 человек. Всего вирус унес жизни 2 243 жителей Коми.