Детсадам и школам Коми выделят 1,4 миллиарда рублей

24 ноября Министр образования и науки Наталья Якимова представила депутатам поправки в методику расчет объема субвенций местным бюджетам на образовательные программы. Проект был презентован на заседании сессии регионального парламента, сообщает «Комиинформ».

Министр пояснила, что объем субвенции будет рассчитываться исходя из фактически сложившейся численности учащихся и воспитанников по состоянию на 1 января текущего финансового года.

- Соответственно бюджет муниципального образования будет иметь фиксированный объем субвенции, что позволит запланировать финансирование муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций на весь финансовый период без возможного изменения объема субвенции в текущем году, а также запланировать и провести в текущем году необходимые мероприятия по реструктуризации сети образовательных организаций в связи со снижением численности учащихся и воспитанников в муниципалитете, - говорится в пояснительной записке.

Не распределенная между муниципалитетами субвенции будет формироваться в объеме, не превышающем 5% общего объема соответствующей субвенции.

Предлагается увеличить норматив расходов на обеспечение образовательного процесса для дошкольных образовательных организаций до 640 рублей (или на 5,8 %).

Нормативы на обеспечение образовательного процесса для вечерних школ (классов в школах с углубленным изучением отдельных предметов) устанавливают на том же уровне, что и для малокомплектных образовательных организаций, пояснила министр.

Предложенные изменения увеличат общий объем субвенции на 2022 год по сравнению с объемом субвенции 2021 года на 1,4 млрд рублей и на 883,7 млн рублей по сравнению и доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на 2022 год.

Тем временем депутат Татьяна Саладина выступила с заявлением, что заработная плата работников образовательных организаций должным образом не достигала целевого показателя, особенно в сельской местности. В ходе встреч с жителями такие вопросы из районов поступали постоянно.