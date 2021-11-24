В Коми зарегистрировали более 12 тысяч «Пушкинских карт»

Программа «Пушкинская карта» в России стартовала 1 сентября. Она вызвала неподдельный интерес среди молодежи и учреждений культуры Коми. Общее количество зарегистрированных пользователей культурного абонемента в регионе на ноябрь составляет более 12 000 человек. Участниками программы выступают 29 государственных и муниципальных учреждений культуры, передает телеканал «Известия Сыктывкар».

За два с половиной месяца чуть более четырех тысяч билетов приобретено на спектакли, концерты, выставки, а также экскурсионные и образовательные программы. На портале Культура.РФ представлено 216 событий, число которых еженедельно растет.

Самыми востребованным учреждениям у владельцев Пушкинской карты по линии театрально-зрелищного искусства стал Театр оперы и балета. Им продали более тысячи билетов. В музейной и выставочной сфере лидерство у Национальной галереи республики.