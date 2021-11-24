Новая профессия: российские работодатели ищут контролеров QR-кодов

С недавнего времени работодатели начали публиковать вакансии для контролеров QR-кодов. Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала данные предложения о работе, а также активность соискателей по всей стране.

За последнее время в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Кроме собственно контролеров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. В Петербурге за последнее время появилось несколько новых вакансий с функцией проверки QR-кодов:

Контролер QR-кодов в ДЛТ, от 36 000 до 36 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/49852284 (По результатам работы есть возможность остаться в команде ДЛТ в одном из департаментов на постоянной основе)

Вахтер-контролер в хоккейный клуб СКА, до 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49477278

Администратор в строительную компанию, https://spb.hh.ru/vacancy/49506433

Работник торгового зала в сеть кофеин, до 41 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49492190

Большая часть предложений предполагает полный рабочий день (54% таких вакансий), еще в 39% указан сменный график. Если посмотреть на пожелания к опыту работы, то в 87% он не требуется вовсе. Средняя предлагаемая зарплата для контролеров QR-кодов в Петербурге – от 33 000 рублей (для сравнения, средняя оплата по Петербургу равна 58 000 рублям).