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Врач из Коми предложили противникам вакцинации лично посетить красную зону

Врач из Коми предложили противникам вакцинации лично посетить красную зону

Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. А именно: лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19. "Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - говорится в письме. В нем авторы также выражают уверенность в том, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и "меньше людей будет умирать".

Письмо подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы №2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.

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