Врач из Коми: «Те, кто был в стационаре, никогда не скажут, что вакцинация бесполезна»

– Пришлось освоить искусственную вентиляцию легких, а именно вентиляцию пациентов по кислотно-щелочному состоянию. Стал применять неинвазивную вентиляцию легких. Для лечения тяжелых форм заболевания хотелось бы освоить еще ЭКМО с диализом.

Несмотря на то, что пандемия длится уже довольно долго, а количество переболевших увеличивается каждый день, до сих пор есть те, кто отрицает существование коронавируса или серьезность заболевания. Медики все чаще делятся информацией в сети и СМИ. На этот раз своим опытом поделился Дмитрий Арискин, врач анестезиолог-реаниматолог, который оказывает реанимационную помощь пациентам с ковидом.

– У нас единственный в районе стационар для лечения ковида, пациенты поступают со всех окрестностей. 92 койки, из них 5-6 реанимационных. О больных в реанимации необходимо знать все, какие сопутствующие заболевания у поступивших – только так можно снизить риски.

«Настрой пациентов в стационаре различается»

- Кто-то позитивно смотрит на вещи и ждет скорейшего выздоровления, кто-то может быть недоволен. Вместе с коллегами находим ко всем пациентам нужный подход – поддержка от лечащего врача в тяжелый период им просто необходима.

«Особенно тяжело было в жаркие дни»

– Вижу, что пишут коллеги по всей стране о работе в средствах защиты, и я их понимаю. Конечно, вначале было тяжело работать. Физически крепким мужчинам в такой защите непросто, не говоря уже о работе женщин в таких условиях. Весь день проводишь, как в бане. У нас так же, как и по всей стране, особенно тяжело было летом в жаркие дни.

В стационаре вердикт означен: вакцинация необходима.

– Все наши медицинские работники и доктора единогласно за вакцинацию, все привиты. Мы же видим, что все тяжелые пациенты поступают невакцинированные. В большинстве своем люди, которые были в стационаре, никогда не скажут, что вакцинация бесполезна. Они прочувствовали на себе все тяготы, которые несет ковид, и видели, что вакцинированные переносят заболевание легче.

Дмитрий Арискин желает всем жителям республики осознанно относиться к своему здоровью. Он отмечает: вакцинация и дальнейшая ревакцинация позволит облегчить работу врачей, поможет всем скорее вернуться к обычной жизни.