В МФЦ рассказали, сколько сыктывкарцев получили бумажные QR-коды

За последние шесть рабочих дней, с 16 по 23 ноября, в Коми было выдано 2545 бумажных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Теперь такой вариант сертификата можно получить в центрах «Мои Документы».
Больше всего бумажных сертификатов, а именно 502 штуки, выдали в Сыктывкаре. 245 человек получили свои сертификаты в Ухте. На третьем месте соседний Сосногорск – там выдано 240 сертификатов.
Как правило, за QR-кодами на бумаге обращаются пожилые люди, которым сложно разобраться с цифровыми сервисами Госуслуг. Многие из них пользуются кнопочными телефонами, которые не дают технической возможности получить электронный сертификат, - сообщает МФЦ.