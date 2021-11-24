В МФЦ рассказали, сколько сыктывкарцев получили бумажные QR-коды

За последние шесть рабочих дней, с 16 по 23 ноября, в Коми было выдано 2545 бумажных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Теперь такой вариант сертификата можно получить в центрах «Мои Документы».

Больше всего бумажных сертификатов, а именно 502 штуки, выдали в Сыктывкаре. 245 человек получили свои сертификаты в Ухте. На третьем месте соседний Сосногорск – там выдано 240 сертификатов.