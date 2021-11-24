Мэрия Сыктывкара нашла магазины, которые не убирают у себя снег и сосульки

Накануне, 23 ноября, в столице Коми прошел плановый рейд от администрации города. Сотрудники сыктывкарской мэрии искали хозяев магазинов, возле которых не посыпают песком скользкие участки, не убирают снег и нависшие на фасадах зданий сосульки.
Нарушения были выявлены прямо в центре города. Около торговых объектов «Фруктовый мир», «Стрелка», «Полезные продукты» и «Fix Price» по Октябрьскому проспекту, 40. Там обнаружены неочищенные пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а прямо над ними с вывесок торговых точек висят сосульки.
В таких случаях специалисты мэрии Сыктывкара устанавливают ответственных за вышеупомянутые нарушения. Затем в отношении этих лиц будут составлены протоколы об административном правонарушении, которые будут направлены в городскую административную комиссию для применения мер в соответствии с республиканским законом об административной ответственности – от предупреждения до штрафных санкций, - рассказали в мэрии.
Помимо этого было проверено еще более 10 торговых точек. Однако там нарушений не выявлено. А рейды будут продолжаться.
Жители города также могут своевременно сообщить информацию об опасных участках у торговых точек по телефонам: 294–165, 294–167.