Мэрия Сыктывкара нашла магазины, которые не убирают у себя снег и сосульки

Накануне, 23 ноября, в столице Коми прошел плановый рейд от администрации города. Сотрудники сыктывкарской мэрии искали хозяев магазинов, возле которых не посыпают песком скользкие участки, не убирают снег и нависшие на фасадах зданий сосульки.

Нарушения были выявлены прямо в центре города. Около торговых объектов «Фруктовый мир», «Стрелка», «Полезные продукты» и «Fix Price» по Октябрьскому проспекту, 40. Там обнаружены неочищенные пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а прямо над ними с вывесок торговых точек висят сосульки.