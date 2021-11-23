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Как сыктывкарцам купить новую шубу со скидкой до 30 тысяч рублей

Как сыктывкарцам купить новую шубу со скидкой до 30 тысяч рублейФото «Меха от Филимоновой»

Какая представительница прекрасного пола не мечтает о роскошной шубе в своем гардеробе? Такая вещь способна подчеркнуть статус и одновременно придать удивительную женственность и романтичность своей обладательнице и никогда не выйдет из моды. Даже самой лютой зимой шуба гарантирует тепло и уют. А еще позволит вам выглядеть шикарно, модно и стильно в любую погоду!

У жителей Сыктывкара появилась возможность купить эксклюзивную шубу или выгодно обменять старую на новую*. Для этого вам нужно прийти с 30 ноября по 10 декабря на выставку-продажу «Меха от Филимоновой». Компания привезет в Сыктывкар коллекцию от ведущих фабрик из Пятигорска.

Полюбившаяся сыктывкарцам выставка меха от Филимоновой пройдет в Торгово-промышленной палате Коми. Вас ждет новая коллекция от ведущих фабрик и шикарные шубы из норки, каракуля, мутона, астрагана, кёрли, экомеха. Также здесь будет нестареющая классика и стильные молодежные шубы, удлиненные и модели автоледи. Найдутся варианты и для миниатюрных, и для солидных дам: размеры от 42-го до 60-го!

Из тысячи изделий, которые привезут на выставку, вы обязательно подберете красивую и теплую шубу. А еще можно легко обменять свою старую шубу на новую! Для этого нужно принести свое изделие, специалисты его оценят и в зависимости от состояния и ценности меха сделают вам скидку от 1 000 до 30 000 рублей на покупку новой шубы.

Помимо шуб вас ждет новая коллекция белорусского трикотажа, а также брюки, пальто из драпа и кожи, куртки!

Также можно оформить рассрочку и кредит*. Приходите за новой, красивой и качественной шубой, которая отлично согреет вас этой зимой!
с 30 ноября по 10 декабря, Торгово-промышленная палата: улица Интернациональная, 98. Телефон 8 (921) 486-84-47.  

*Рассрочку предоставляет ИП Филимонова Т.А., до 100 000 руб., срок до 6 мес. Кредит предоставляет АО «Почта Банк», до 200 000 руб., срок до 3 лет.

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