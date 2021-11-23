Как сыктывкарцам купить новую шубу со скидкой до 30 тысяч рублей

У жителей Сыктывкара появилась возможность купить эксклюзивную шубу или выгодно обменять старую на новую*. Для этого вам нужно прийти с 30 ноября по 10 декабря на выставку-продажу «Меха от Филимоновой». Компания привезет в Сыктывкар коллекцию от ведущих фабрик из Пятигорска.

Какая представительница прекрасного пола не мечтает о роскошной шубе в своем гардеробе? Такая вещь способна подчеркнуть статус и одновременно придать удивительную женственность и романтичность своей обладательнице и никогда не выйдет из моды. Даже самой лютой зимой шуба гарантирует тепло и уют. А еще позволит вам выглядеть шикарно, модно и стильно в любую погоду!

Полюбившаяся сыктывкарцам выставка меха от Филимоновой пройдет в Торгово-промышленной палате Коми. Вас ждет новая коллекция от ведущих фабрик и шикарные шубы из норки, каракуля, мутона, астрагана, кёрли, экомеха. Также здесь будет нестареющая классика и стильные молодежные шубы, удлиненные и модели автоледи. Найдутся варианты и для миниатюрных, и для солидных дам: размеры от 42-го до 60-го!

Из тысячи изделий, которые привезут на выставку, вы обязательно подберете красивую и теплую шубу. А еще можно легко обменять свою старую шубу на новую! Для этого нужно принести свое изделие, специалисты его оценят и в зависимости от состояния и ценности меха сделают вам скидку от 1 000 до 30 000 рублей на покупку новой шубы.

Помимо шуб вас ждет новая коллекция белорусского трикотажа, а также брюки, пальто из драпа и кожи, куртки!

Также можно оформить рассрочку и кредит*. Приходите за новой, красивой и качественной шубой, которая отлично согреет вас этой зимой!

с 30 ноября по 10 декабря, Торгово-промышленная палата: улица Интернациональная, 98. Телефон 8 (921) 486-84-47.

*Рассрочку предоставляет ИП Филимонова Т.А., до 100 000 руб., срок до 6 мес. Кредит предоставляет АО «Почта Банк», до 200 000 руб., срок до 3 лет.