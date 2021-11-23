В сыктывкарских автобусах нашли нарушения

С начала 2021 года на дорогах столицы Республики Коми зарегистрировано 18 дорожно – транспортных происшествий с участием автобусов, в которых травмы различной степени тяжести получили 23 человека из них 2 ребенка. В связи с этим Госавтоинспекцией проводятся проверки водителей автобусов, технического состояния автобусов и необходимой документации перед выездом автобусов на маршрут.

Проверки проводились с раннего утра - перед выездом маршрутного транспорта на линию и продолжились до позднего вечера. За день профилактической работы госавтоинспекторы проверили более 45 маршрутных и междугородних автобусов. Было выявлено 32 нарушения ПДД РФ, среди них внесение изменений в конструкцию транспортного средства, демонтаж ремней безопасности для пассажиров, нарушения правил пользования тахографом, а именно, отсутствие карты водителя, отсутствие записывающего устройства на тахографе.

Кроме того, привлечены к административной ответственности шесть должностных лиц, ответственных за выпуск автобусов на линию и два юридических лица.