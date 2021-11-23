Сыктывкарец спалил квартиру в многоэтажке, чтобы привлечь внимание жены

Жителя столицы Коми признали виновным в поджоге и уничтожении имущества. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе городского суда.

4 сентября 2020 года пьяный мужчина находился в тамбуре двух квартир на девятом этаже. Внезапно его посетила по-настоящему искрометная мысль – поджечь коврик на входе, чтобы привлечь внимание жены и соседей. С помощью легковоспламеняющейся жидкости он осуществил задуманное, и огонь распространился по всему тамбуру, а затем в обе квартиры и лестничную площадку. Пожар уничтожил внутреннюю отделку, шифоньер и одежду в прихожей одной из квартир. Сумма ущерба составила 36 645,54 рубля.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что принял все меры к тушению резинового коврика. Суд приговорил сыктывкарца к году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.