Минздрав снова разрешил «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

Теперь все зарегистрированные в стране вакцины, включая и однокомпонентную «Спутник Лайт», могут применяться и для первой вакцинации, и для повторных, и для тех, кто не болел, и для тех, кто прививается уже после перенесенной инфекции, сообщает «РГ».

Получается, что если человек еще не делал прививку (таких у нас все еще полстраны), теперь ему достаточно сделать один «лайтовый» укол - и заветный QR-код будет у него в кармане, ведь он будет официально считаться привитым. Правда, опрошенные «РГ» специалисты отмечают, что прививка двухдозным «Спутником V» создает более надежную защиту. Но за второй половинкой прививки народ, получив QR-код, может и не пойти. При этом исследования Центра Гамалеи показали, что "Спутник Лайт" против штамма "дельта" эффективен на 70-75%, и это лучше, чем у некоторых двухкомпонентных вакцин. Защита от "Спутника V" превышает 90%.