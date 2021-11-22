Минздрав снова разрешил «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

Теперь все зарегистрированные в стране вакцины, включая и однокомпонентную «Спутник Лайт», могут применяться и для первой вакцинации, и для повторных, и для тех, кто не болел, и для тех, кто прививается уже после перенесенной инфекции, сообщает «РГ».
Получается, что если человек еще не делал прививку (таких у нас все еще полстраны), теперь ему достаточно сделать один «лайтовый» укол - и заветный QR-код будет у него в кармане, ведь он будет официально считаться привитым. Правда, опрошенные «РГ» специалисты отмечают, что прививка двухдозным «Спутником V» создает более надежную защиту. Но за второй половинкой прививки народ, получив QR-код, может и не пойти. При этом исследования Центра Гамалеи показали, что "Спутник Лайт" против штамма "дельта" эффективен на 70-75%, и это лучше, чем у некоторых двухкомпонентных вакцин. Защита от "Спутника V" превышает 90%.
- Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» - это самостоятельный эффективный препарат, он может применяться как для первичной вакцинации, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - прокомментировал нововведение замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. При этом для людей в возрасте 60+ рекомендуется для первого раза применять двухкомпонентный «Спутник V». «В связи с особенностями формирования иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту», - подчеркнул Гриднев.
В свою очередь, в минцифры разъясняли, что при первичной вакцинации «Спутником Лайт» QR-код в «личном кабинете» гражданина на «Госуслугах» появляется не сразу, а через 21 день после проведения прививки. Это объясняется тем, что для формирования полноценной иммунной защиты требуется, чтобы после прививки прошло три недели. При ревакцинации версией «лайт» QR-код появится в «личном кабинете» на «Госуслугах» на следующий день.