В Суде решат вопрос о продлении ареста Ирины Шеремет

В суд поступило ходатайство о продлении содержания под стражей Ирины Шеремет, обвиняемой в смертельном ДТП в столице Коми. Его подали следственные органы.

Текущий срок ареста истекает 30 ноября, тем временем расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемая провела в СИЗО уже 52 дня. Очевидно, ее оставят под стражей и в будущем. Дата слушания пока не назначена.

Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.