Директор сыктывкарского ночного клуба поддержал введение QR-кодов

Накануне, 22 ноября, в Госсовете Коми обсуждали проект закона об обязательном введении QR- кодов. В частности, свое мнение высказали глава Роспотребнадзора РК Людмила Глушкова и директор сыктывкарского ночного клуба "СССР" Дмитрий Дик, который представлял сферу общепита, пишет “Комиинформ”.

"Мы поняли и уяснили для себя то, что чем быстрее и больше граждан привьется, тем проще будет работать бизнесу. Мы работаем с QR-кодами уже вторую неделю, и что показал опыт работы. В первую неделю был значительный спад, было тяжело, но это в любом случае начало процесса. Во вторую неделю мы ощутили прирост на 15-20 процентов. QR-коды проверяем, на входе затора нет. Мы тоже настроены на то, чтобы эта система была введена, и чтобы мы наконец все смогли спокойно работать", - заявил Дик.

Также предприниматель высказал пожелание касательно людей, переболевших коронавирусом бессимптомно или имеющих высокий титр антител к коронавирусу.