В Сыктывкаре вывезли больше тысячи кубометров снега

За прошедшие выходные в Сыктывкаре вывезли более тысячи кубометров снега. Об этом сообщает администрация города.

Для работ были привлечены 30 человек и 25 единиц техники. Примечательно, что в этом году, по словам директора МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, снег начали вывозить раньше запланированного срока.