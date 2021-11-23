В Сыктывкаре вывезли больше тысячи кубометров снега

За прошедшие выходные в Сыктывкаре вывезли более тысячи кубометров снега. Об этом сообщает администрация города.
Для работ были привлечены 30 человек и 25 единиц техники. Примечательно, что в этом году, по словам директора МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, снег начали вывозить раньше запланированного срока.
«Только за выходные выпало 12 сантиметров снежных масс, что повлекло за собой более интенсивную уборку улиц города, – отметил Д. Дмитриев. – Первая задача «Дорожного хозяйства» – открыть основные транспортные артерии столицы Коми, но мы не забываем и другие улицы».
Также Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что для борьбы со скользкостью на дорогах Сыктывкара применяется пескосоляная смесь. А вот мраморная крошка на тротуарах появится в разгаре зимы с наступлением гололеда на улицах.