Роскосмос показал самое долго лунное затмение за последние 500 лет

"Роскосмос" опубликовал видео и фото частичного лунного затмения, снятые из космоса, сообщает издание "Лента.ру. Наука и техника". В сообщении госкорпорации отмечается, что частичное лунное затмение, наблюдавшееся 19 ноября, было самым продолжительным с XV века. Луна находилась в тени Земли 3 часа 28 минут. В 12:04 по московскому времени тенью планеты было скрыто 0,97 процента диска естественного спутника.

Представленные "Роскосмосом" материалы получены с борта Международной космической станции (МКС) и малым космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д". "Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют", — написала в Twitter госкорпорация.