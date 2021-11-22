20 лет колонии: сыктывкарцы попались на наркоторговле

Трое жителей столицы Коми попали под обвинения в наркоторговле. Подробнее об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В 2019-2020 годах подозреваемые организовали выращивание конопли в Сыктывдинском районе. Они создали специально оборудованные теплицы, а результат своих трудов продавали при помощи тайников-закладок. Однако, ничто не вечно, и в апреле 2021 года их задержали. Один из них не собирался так просто сдаваться и оказал сопротивление, что вылилось для него в отдельное уголовное производство. На имущество обвиняемых также наложили арест ена сумму более 4 миллионов рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Сыктывдинский районный суд. Буйному злоумышленнику теперь грозит до 20 лет лишения свободы.