Дороже золота: в России достигнут исторический максимум цены на красную икру

Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 г. впервые преодолела уровень в 5000 руб. за 1 кг, сообщают Ведомости со ссылкой на РБК. Цена на красную икру не достигала такого уровня за всю историю наблюдений с 2000 г. По подсчетам Росстата, икра за 20 лет подорожала в 7,4 раза.
Стоимость икры выросла осенью несмотря на рост добычи лососевых. Ранее в Росрыболовстве заявляли, что в конце лета и осенью после начала сезона добычи рыбы цены на красную икру будут снижаться. Также подорожала красная рыба: цена 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 221 г. на 16% в годовом выражении, до 845,3 руб.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что основной объем лососевых традиционно добывается на Камчатке, где активный вылов закончился в сентябре. Улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений — более 533 000 т, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя. По прогнозу ВАРПЭ, производство красной икры составит 27-30 000 т при емкости рынка в 14-18 000 т.
Представитель Росрыболовства заявил изданию, что предпосылок для подорожания продукции из тихоокеанских лососей нет. По предварительным данным ведомства, вылов лососей на Дальнем Востоке в этом году составит 538 000 т. Производство красной икры за девять месяцев 2021 г. выросло в годовом выражении более чем вдвое, до 20 700 т. С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и производства красной икры предложения на рынке достаточно, чтобы цены начали снижаться.