Дороже золота: в России достигнут исторический максимум цены на красную икру

Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 г. впервые преодолела уровень в 5000 руб. за 1 кг, сообщают Ведомости со ссылкой на РБК. Цена на красную икру не достигала такого уровня за всю историю наблюдений с 2000 г. По подсчетам Росстата, икра за 20 лет подорожала в 7,4 раза.

Стоимость икры выросла осенью несмотря на рост добычи лососевых. Ранее в Росрыболовстве заявляли, что в конце лета и осенью после начала сезона добычи рыбы цены на красную икру будут снижаться. Также подорожала красная рыба: цена 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 221 г. на 16% в годовом выражении, до 845,3 руб.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что основной объем лососевых традиционно добывается на Камчатке, где активный вылов закончился в сентябре. Улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений — более 533 000 т, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя. По прогнозу ВАРПЭ, производство красной икры составит 27-30 000 т при емкости рынка в 14-18 000 т.