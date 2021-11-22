Как вернуть жизни краски: бледные цвета – признак катаракты

Глаза - это шедевр, который создан природой. Благодаря ним мы можем увидеть мир во всех красках. Но с возрастом этот мир может поблекнуть или помутнеть. Причиной тому может стать катаракта. Чем страшна эта болезнь и как ее лечить? На эти вопросы ответили специалисты клиники «Смотри».
Болезнь ухудшает зрение, а в самых сложных случаях приводит к его потере. Для людей с катарактой смотреть сквозь мутный хрусталик – это все равно, что смотреть через запотевшее окно. Болезнь может затруднить чтение, вождение автомобиля, также будет тяжело различать предметы или лица знакомых.
Обычно катаракта развивается медленно, и зрение снижается постепенно. Средняя скорость развития болезни 6-10 лет. Но это только приблизительно, потому что на скорость влияет несколько факторов, например, образ жизни и хронические заболевания. Если у вас появились признаки катаракты, такие как снижение зрения в темное время суток, потребность в более ярком свете для чтения, побледнение цветов, лучше поскорее обратиться к офтальмологу.
Доказано, что ни один препарат не может вылечить катаракту или хотя бы остановить ее развитие. Только в некоторых случаях можно добиться улучшения зрения с помощью очков, но это временная мера. Как утверждают специалисты клиники «Смотри», единственный способ устранить катаракту и вернуть зрение – это микрохирургическая операция. Она проходит за один день, поэтому пациенту не нужно ложиться в больницу. После операции большинство людей возвращаются к повседневной деятельности в течение 24 часов.
В клиника «Смотри» вам помогут избавиться от катаракты. Здесь представлен широкий спектр офтальмологических услуг по доступным ценам, начиная от базовой диагностики зрения и заканчивая микрохирургическими операциями высокой сложности. В «Смотри» работают высококвалифицированные специалисты, которые выполнили более 20 000 успешных операций по коррекции зрения, удалению катаракты и реконструктивных операций на веках. Запишитесь на прием к офтальмологу по телефону +7 (8332) 47-77-46.
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