Как вернуть жизни краски: бледные цвета – признак катаракты

Глаза - это шедевр, который создан природой. Благодаря ним мы можем увидеть мир во всех красках. Но с возрастом этот мир может поблекнуть или помутнеть. Причиной тому может стать катаракта. Чем страшна эта болезнь и как ее лечить? На эти вопросы ответили специалисты клиники «Смотри».

Болезнь ухудшает зрение, а в самых сложных случаях приводит к его потере. Для людей с катарактой смотреть сквозь мутный хрусталик – это все равно, что смотреть через запотевшее окно. Болезнь может затруднить чтение, вождение автомобиля, также будет тяжело различать предметы или лица знакомых.

Обычно катаракта развивается медленно, и зрение снижается постепенно. Средняя скорость развития болезни 6-10 лет. Но это только приблизительно, потому что на скорость влияет несколько факторов, например, образ жизни и хронические заболевания. Если у вас появились признаки катаракты, такие как снижение зрения в темное время суток, потребность в более ярком свете для чтения, побледнение цветов, лучше поскорее обратиться к офтальмологу.