Суд заставил сыктывкарца сделать шумоизоляцию в квартире

Местный житель обратился в Эжвинский районный суд с исковым заявлением в отношении соседа по многоквартирному дому. Так, пострадавший требовал обязать ответчика привести конструкции пола в соответствие со строительными нормами и правилами.
По словам пострадавшего, сосед во время проведения ремонта нарушил конструкцию пола, из-за чего сильно увеличилась слышимость. Это мешало мужчине жить. Ответчик не стал оспаривать факт проведения ремонтных работ, однако каких либо документов по проведению ремонта у него не было.
Была проведена экспертиза, подтвердившая недочеты.
"Технология устройства пола в квартире ответчика не соответствует установленным требованиям и влияет на комфортность проживания истца, связанную с отсутствием надлежащей шумоизоляции. Ответчиком не представлено допустимых доказательств, опровергающих выводы заключения эксперта", - сообщает Объединенная пресс-служба судов РК.
Суд потребовал от ответчика сделать шумоизоляцию. Решение не вступило в законную силу.