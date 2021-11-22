Суд заставил сыктывкарца сделать шумоизоляцию в квартире

Местный житель обратился в Эжвинский районный суд с исковым заявлением в отношении соседа по многоквартирному дому. Так, пострадавший требовал обязать ответчика привести конструкции пола в соответствие со строительными нормами и правилами.

По словам пострадавшего, сосед во время проведения ремонта нарушил конструкцию пола, из-за чего сильно увеличилась слышимость. Это мешало мужчине жить. Ответчик не стал оспаривать факт проведения ремонтных работ, однако каких либо документов по проведению ремонта у него не было.

Была проведена экспертиза, подтвердившая недочеты.