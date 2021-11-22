Врачи считают, что ревакцинация в 2 раза эффективнее вакцинации

По словам замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, врачи пришли к выводу, что эффективность ревакцинации от коронавируса в 1,62 раза выше, чем первичная вакцинация. Причем такого мнения, отметил Логунов, придерживаются и российские, и зарубежные ученые, пишет “Коммерсантъ”.

И по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение (компенсируется, и эффективность вакцинации.— "Ъ") возвращается к исходному уровню и, больше того, даже где-то в 1,6 — в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости,— сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата указана на сайте Кремля).

Также эксперт отметил, что зачастую ревакцинация требует одной дозы, но бывают и исключения.