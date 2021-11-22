Эксперты посчитали, какое место занимает Коми в рейтинге зарплат

Стало известно, что в рейтинге зарплат среди российских регионов Республика Коми занимает 13 место. Об этом сообщают “РИА Новости”.

Так, согласно статистике, в Коми доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - всего 10,6%. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц составила 2,2%. А диапазон самых распространенных зарплат в регионе пришелся на 27-62 тысячи рублей.

В девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 22 до 54 тысяч.