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В Коми водитель не справился с управлением и вылетел в кювет

В Коми водитель не справился с управлением и вылетел в кюветФото УГИБДД по Коми

Еще одна авария за минувшие сутки на дорогах Коми произошла в Корткеросском районе. Об этом сообщает "Комиинформ". 

Как сообщили "Комиинформу" в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 20 ноября в 10:00 на автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск.

Водитель 1992 г.р. двигалась на автомобиле Datsun mi-DO со стороны села Усть-Кулом в направлении столицы Коми.

На 84 км она не справилась с рулевым управлением, в результате чего Datsun вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП женщина-водитель получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травму шейного отдела позвоночника и ссадины кисти. Пострадавшая госпитализирована.

В ГИБДД отметили, что стаж ее вождения составляет девять лет.

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