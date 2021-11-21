В Коми водитель не справился с управлением и вылетел в кювет

Еще одна авария за минувшие сутки на дорогах Коми произошла в Корткеросском районе. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сообщили "Комиинформу" в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 20 ноября в 10:00 на автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск.
Водитель 1992 г.р. двигалась на автомобиле Datsun mi-DO со стороны села Усть-Кулом в направлении столицы Коми.
На 84 км она не справилась с рулевым управлением, в результате чего Datsun вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В ДТП женщина-водитель получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травму шейного отдела позвоночника и ссадины кисти. Пострадавшая госпитализирована.
В ГИБДД отметили, что стаж ее вождения составляет девять лет.