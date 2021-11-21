В Коми водитель не справился с управлением и вылетел в кювет

Еще одна авария за минувшие сутки на дорогах Коми произошла в Корткеросском районе. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как сообщили "Комиинформу" в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 20 ноября в 10:00 на автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск.

Водитель 1992 г.р. двигалась на автомобиле Datsun mi-DO со стороны села Усть-Кулом в направлении столицы Коми.